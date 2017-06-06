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  3. 06 Haziran 2017 16:20

Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor

Geçtiğimiz günlerde öğlen saatlerinde evinin balkonunda görüntülenen ve fotoğraflarının çekilmesine sinirlenen Deniz Çakır, konuyu yargıya taşıyor.

Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
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Ünlü oyuncu Deniz Çakır, geçen günlerde öğlen saatlerinde evinin balkonunda otururken görüntülenmişti. Ünlü oyuncunun Kuruçeşme’de yol üstündeki evinin balkonunda yakın arkadaşı oyuncu Ekrem Yücelten’le sohbet ederken samimi halleri objektiflere yansımıştı. Deniz Çakır, evinin balkonundayken çekilen özel fotoğraflarının alt kattaki restoranın da adının göründüğü şekilde yayınlanmasına çok sinirlendi.

TAZMİNAT DAVASI AÇIYOR

Fotoğraflar sayesinde evinin kolaylıkla bulunacağını belirten Çakır, Duymayan Kalmasın'ın haberine göre konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Çakır’ın balkonunda çekilen fotoğraflarıyla ilgili maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanması, özel hayatın sınırlarının yeniden tartışılmasına neden oldu. Geçen yıllarda Bebek’te yol üstünde oturan Nurgül Yeşilçay da sürekli balkonunda görüntülenip haber olunca evini Ulus’a taşımıştı.

Sözcü

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