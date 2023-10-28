Depremzede aileden Gökhan Türkmen'e suç duyurusu

Enkazda 65 saat sonra çıkarak İzmir depreminin simgesi haline gelen 3 yaşındaki çocuğun görüntüleri, şarkıcı Gökhan Türkmen'in beste ve konser tanıtımlarında kullanıldı. Depremzede aile, Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir depreminde yıkılan evlerinin enkazından 65 saat sonra çıkarılan ve depremin simge isimlerinden biri haline gelen E.P.’nin ailesi, depremle ilgili yaptığı enstrümantal bestenin tanıtımı ve konserlerde kızlarının görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şarkıcı Gökhan Türkmen hakkında suç duyurusunda bulundu

30 Ekim 2020’de Seferihisar merkezli yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan ve bir itfaiyecinin parmağına tutunarak umutları yeşerten 3 yaşındaki E.P., depremden kurtulan anne ve ikiz kardeşleriyle kötü günleri unutmaya çalışıyor.

Depremde 7 yaşındaki oğulları U.P.’yi yitiren aile ise kurdukları “Yüreklere Umut Vakfı” (YUVA) ile yurt genelindeki çok sayıda okula kütüphane, laboratuvar, kreş ve ana sınıfları kazandırdı, fidanlıklar oluşturdu ve sosyal sorumluluk projelerine imza attı.

KIZININ DEPREMLE ANILMASINI İSTEMİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için de çalışma yapan vakıf, depremzede ailelere yardım malzemesi ulaştırılmasının yanı sıra psikolojik destek sunulması için de projeler yürütüyor. Kızlarının sosyal çevresinde sürekli depremle anılması ve bunun hayatını olumsuz etkilemesinden endişe eden aile, iyi niyetle hareket edilse de kızlarına ait görsellerin kullanılmasına mesafeli yaklaşıyor. Son olarak aile, şarkıcı Gökhan Türkmen’in kızının kurtarılması hikayesinden esinlenerek yaptığı ve “Elif” adını verdiği enstrümantal bestenin tanıtımları ve verilen konserlerde kızlarına ait görsel ve bilgilerin kullanılmasına karşı hukuki mücadele başlattı.

‘BÜYÜRKEN BU GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEMELİ’

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen şikayet dilekçesinde sanatçı Gökhan Türkmen’e “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Yayılması ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet” suçlaması yöneltildi. Baba O. ve anne S.P., Bayraklı’daki Deprem Anıtı önünde açıklama yaptı. Sanatın iyileştirici gücüne inandıklarını ancak kızlarının görüntüleri ve bilgilerinin kullanılmasının kendisine zarar verdiğini anlatan O.P., kızının büyüme çağında sürekli bu görüntülerle karşılaşmasını istemediklerini ifade etti.

‘SANATÇIYA SAYGIMIZ SONSUZ AMA…’

Şarkıcı Gökhan Türkmen’in kızlarının kurtarılmasından esinlenerek bir beste yaptığını anlatan P. “İyi ve doğru bir proje. Depremden etkilenmiş. Sanatçıya, sanata saygımız sonsuz. Herkes etkileniyor, biz de etkileniyoruz yaşanan depremlerde biz de üzülüyoruz. Beste yapılabilir, burada bir sıkıntı yok. Ancak kızımın görüntülerinin, detaylı bilgilerin kullanılmasını pek kabul etmiyoruz. Çocuğumuz ileride büyüyecek, bunları görecek, arkadaşları olacak, rencide olacak, üzülecek. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle de savcılığa başvurduk. Görüntüleri kabul etmediğimizi, bunların doğru olmadığını belirttik. Biz anne ve babası olarak Elif’i koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

‘MART AYINDAN BU YANA SABRETTİK’

Şarkının mart ayında yayınlandığını, tanıtımda kullanılan görüntülerin bu kadar yayılacağını öngörmediklerini ifade eden P. “Ama görüyoruz ki buradan gelirler elde ediliyor, bu gelirler başka yerlerde kullanılıyor. Bu artık kabul edilemez bir noktaya geldi. Yoksa sanatçının olaylardan etkilenmesi doğal ama tekrarlamasından rahatsız olmaya başladık. Bir nevi sabrettik ve belli bir seviyede kalmasını bekledik ama bu böyle olmadı” diye konuştu.

‘GÖRÜNTÜYÜ KALDIRIN’ TALEBİNE YANIT GELMEDİ

Görüntüler için kimsenin kendilerinden izin talebinde bulunmadığını ya da bilgilendirme yapmadığını dile getiren P., kızlarına ait görsel ve bilgilerin kaldırılması talebine ise yanıt alamadıklarını öne sürdü. Kimseyi cezalandırma niyetlerinin olmadığını dile getiren P., sözlerini şöyle sürdürdü: “Gönül isterdi ki birlikte bir şeyler yapılabilsin. Belki vakfı ön plana çıkaracak şekilde, birtakım organizasyonlarda birlikte hareket edilebilsin. Bizim beklentimiz buydu ama olmadı. Elif’e zarar vermemek için gerekirse bu haberlerin toplatılması, belki de Elif’i de onurlandıracak bir şekilde projeler yapabilmek, bizim beklentimiz bu. Bunun dışında da bir beklentimiz yok. Her zaman da söylüyoruz sanat hepimize iyi geliyor. Ben de her zaman müzik dinliyorum, radyomuz her zaman açık. Amacımız sanattan yana durmaya devam etmek aslında.”

Sanatçının menajeri Sinem Türkmen ise kendilerine ulaşan herhangi bir suç duyurusu ya da belge olmadığını, bu aşamada açıklama yapmayacaklarını ifade etti.

AA