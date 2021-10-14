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Derin'in yalanı ortaya çıktı! Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün gece Derin'in büyük yalanı sonunda ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz 34. son bölüme damga vuran final sahnesi..

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

 DERİN'İN BÜYÜK YALANI

Son bölümde Asya, Aras'ı akşam yemeği için eve davet etti. O sırada Volkan da geldi. Evde Aras'ın olduğunu gören Volkan ondan kuşkulandı ve Asya'yı uyardı. Tam da bu sırada Melih ve Bahar'ın evine gelen Derin, kapıda Volkan'ın arabasını görünce merakına yenik düştü. Bahçeden içeri baktığında ise Aras'ı gördü ve onu tanıdı. O sırada Melih ise Derin'in tekerlekli sandalyeden ayağa kalkarak yürüdüğünü gördü. Derin'in yalanını öğrenen Melih büyük şok yaşadı.

BAHAR HAMİLE

Sadakatsiz'in 13 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Bahar ve Melih cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.Son zamanlarda sık sık başı dönmeye başlayan Bahar, Derya'nın ısrarı ile muayene oldu. Yapılan tahlil sonuçlarında ise Bahar'ın hamile olduğu anlaşıldı. Bahar, bu güzel haberi Melih'e akşam yemeğinde verdiğinde ise ikili arasında duygusal anlar yaşandı.

 SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz'in 13 Ekim Çarşamba yayınlanan 34. yeni bölümünde Asya, Aras'ın dünyasına girmeye başlıyor.

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir.

 Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.

Etiketler sadakatiz son bölüm son sahne derin yalan
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