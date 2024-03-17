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Derya Uluğ'dan oyunculuğa yeşil ışık

Derya Uluğ'dan oyunculuğa yeşil ışık
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, konuk olduğu programda oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, oyunculuğa hevesli olduğunu belirterek, “Teklif gelirse kapımı kapatmam. Rolümün hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alırım” dedi.

 Derya Uluğ, konuk olduğu Kral Müzik YouTube kanalında çocukluk hayalinden bahsetti. Oyunculuk mesleğine ilgi duyduğunu söyleyen şarkıcı, “Hep bir merakım vardı. Küçük yaşlarda yıl sonu temsillerinde tiyatroda oynuyordum. Çok film ve dizi izlerim. Bir teklif gelirse kapımı kapatmam. Kendimde yeni şeyler keşfetmeyi seviyorum. Onun hakkını verebilmek için her türlü eğitimi alır ve hazırlanırım” diye konuştu.

 Kadın şarkıcıların birbirlerine destek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Uluğ, “Eskiden sanat camiasında ilişkiler sertmiş. Ben kadın meslektaşlarımın şarkıları güzel yerlere geldiğinde bundan mutluluk duyuyor ve onları tebrik ediyorum. Bende hiçbir olumsuz düşünce, kıskanma olmaz. Pop müzik kadınlarla birlikte daha da yükselişe geçiyor. Birbirimize destek vermek güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Etiketler derya uluğ oyunculuk konuk
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