YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Dilan Polat "Bir günde 759 bin TL harcadım." sözleriyle herkesi şaşırttı.

Sosyal medya hesabında 4.8 milyon takipçisi olan iş insanı ünlü fenomen Dilan Polat, gösterişli hayatıyla gündemden düşmüyor.

Polat, en son Taha Duymaz’ın enkaz altında kaldığı süreçte yaptıklarıyla adından söz ettirmişti. Bir evini depremzedelere açan fenomen ve iş insanı, YouTube'da yayınlanan Ümrantolk Show'a katıldı.

Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giriş yapan ve 2017 yılında ablası Sıla Doğu ile İstanbul’da güzellik merkezi açan Dilan Polat, "Bir günde 759 bin TL harcadım." deyince herkesi şaşırttı.

"Sadakamı veririm"

Dilan Polat bu konuya dair açıklamasında "Ama çalışıyorsun alıyorsun alıp alıp ihtiyaç sahiplerini de görmezden geliyorsan güzel bir kazanç değil. Çok çalışıyorum. Aldığım şekilde sadakasını veriyorum." dedi.