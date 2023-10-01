Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ı suçlamıştı; işyeri kurşunlandı

Bundan sadece birkaç gün önce "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" diyen şarkıcı Banu Parlak'ın İstanbul'da sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Banu Parlak birkaç gün önce "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti.

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkezine gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açtı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluştu.

Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Emniyet ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum'

Banu Parlak daha önce Instagram üzerinden "Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneye silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim…" ifadeleriyle bir video paylaşmıştı.