Dilan Polat’ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim

Hakkında başlatılan “Kara para aklama” soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma başlatılmıştı. Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından tutuklanmıştı.

Habertürk’ün haberine göre; lüks yaşantısıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Dilan Polat’la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dilan Polat’ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. Söz konusu ziyaretçinin Astrolog Hilal Saraç olduğu öğrenildi.

Cezaevine girmeden önce Dilan Polat’a ne söylediğini anlatan Saraç, “Türkiye’nin en çok konuşulan ismi olacaktı zaten. Yani öyle bir dönüm noktasındaydı. Yani öyle bir sivrilme vardı ki haritada, hani size anlatamam, bir anda bir yukarıya volkan gibi bir patlama olacaktı.” dedi.

Saraç kendisinden tutuklanacağını duyduğunda Dilan Polat’ın nasıl tepki gösterdiğini de anlattı. Saraç, “Tabii ki buna kimse inanmak istemez en başta. Psikolojik olarak zaten çok yıprandı. Aslında yavaş yavaş kendini bu sürece hazırladı. Birkaç kişi de bekliyordum ama böyle bir anda toplu herkes kim varsa alınmasını ben de beklemiyordum” diye konuştu.

Astrolog kendisine yöneltilen “Dilan Polat cezaevinde soy ismi aynı olmayan 3 kişiyle görüşme hakkı var. Birini sizinle kullanıyor. Dilan Polat avukatları aracılığıyla size hangi soruları yöneltiyor” sorusuna, “Aslında bilmek istediği şey ‘bana ne olacak, ben bundan sonra ne yapacağım, bana ne olacak’ Hani mesela hiç para pul ya da dışarıdaki mal varlıkları umurunda değil. Yani onların ne olacağı çok umurunda değil. Onun tek istediği şey özgürlüğü” yanıtını verdi.

Habertürk