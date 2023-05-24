DJ Mert Aydın'la 53 günde boşanmıştı: Merve Boluğur evlilik defterini kapattı mı?

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notuyla paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

35 yaşındaki güzel, geçtiğimiz mart ayında "I said yes" (Evet dedim) paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Bu kare, "Merve Boluğur evleniyor mu?" sorusunu akıllara getirmişti. Fotoğraftaki elin kimin olduğu merak konusu olurken, ünlü isim kısa süre sonra paylaşımı kaldırmıştı.

Bir takipçisinin "Üçüncü kez evlilik var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Boluğur, şu ifadeleri kullanmıştı:

Merve Boluğur, önceki gün köpeği ile gezintiye çıktığı Nişantaşı'ndaydı. Mert Aydın'la evliliği 53 gün süren Boluğur, evlilik defterini artık kapatıp kapatmadığı soruları üzerine küçük köpeğini gösterip, "Onu hiç konuşmayayım, artık akışına bıraktım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Benim burada küçük aşkım var" dedi.

Son dönemde reklam iş birlikleri ile sinema filmi projelerine ağırlık verdiğini söyleyen ünlü isim, sahne performansıyla ilgili aldığı olumsuz yorumların hatırlatılmasıyla şarkıcılığı hobi olarak gördüğünü ifade edip, "Hobi olarak yaptığım şeydi ama o da işimin parçası. Biz görsel işler yapan insanlarız, şarkı söylemek de öyle gayet normal. Daha çok sinema filmi projesi yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.