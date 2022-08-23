Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı

Oscar ödüllü oyuncu ve film yapımcısı Russel Crowe, hayranlarına ''Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın'' tavsiyesinde bulundu.

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK İÇİN PLAN YAPIN"

58 yaşındaki Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap vermeyi ihmal etmedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.