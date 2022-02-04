Duygu Özaslan giydiği tayt nedeniyle topa tutuldu

Yediği, içtiği, giydiği ve gittiği her şeyin linkini paylaşmasıyla zaman zaman eleştirilen sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan bu sefer siyah lastik geçmeli tayt ve kırmızı topuklu ayakkabısıyla yaptığı kombinle dalga konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan verdiği kilolardan sonra iddialı pozlar paylaşarak dikkat çekiyor. Kendini spora veren Özaslan yaptığı kombinlerle gündeme geliyor. Son olarak siyah lastik geçmeli tayt ve kırmızı topuklu ayakkabıyla bir kombin yapan ünlü fenomeni takipçileri beğenmedi.

Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlilik hazırlığında olan Özaslan paylaşımlarına ara vermiyor. "Kırmızı görünce dayanamıyorum biliyorsunuz" notuyla bir paylaşım yaptı.

Ancak Duygu Özaslan'ın paylaşımı deyim yerindeyse topa tutuldu. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Bu sefer güldürmedi

Neden böyle bi kıyafet var

Şu parçaları kesesim geldi

Bağlamayı unuttuğumuz zıbın gibi

Bodysuitimin çıtçıtlarını açık unutmuşumdur