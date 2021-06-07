Duygu Özaslan kendisine gelen o mesajı ifşa etti

Babasını kaybetmesinin üzerinden 10 gün geçen Duygu Özaslan sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam edince takipçilerinden tepki geldi.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile yeniden Bodrum'a gitti.

10 gün önce kalp krizi sonucu babasını kaybeden sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini Instagram'dan paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu.

Bazı takipçileri, Özaslan'ın paylaşımına "Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin", "Babanı yeni kaybetmedin mi? Biraz acını yaşasaydın" yorumlarını yaptı.

Duygu Özaslan ise kendisine gelen çirkin bir mesajı ifşa ederek, eleştirilere yanıt verdi.

Özaslan'ın paylaşımı şöyle: