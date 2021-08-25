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Duygu Özaslan ve nişanlısıyla dudak dudağa

Duygu Özaslan ve nişanlısıyla dudak dudağa

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşıyor. Verdiği her röportajda sevgilisiyle evlenmek istediğini belirten Duygu Özaslan’dan romantik bir paylaşım geldi.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, geçen aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi almıştı.

Sevgilisine evet yanıtını veren Özaslan, daha sonra ise yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.

 Özaslan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Özaslan, bu sefer biraz daha cesur davranarak sevgilisini dudağından öptüğü anları yayınladı. Özaslan pozlara, "O geceden analog fotoğraflarımız" diyerek, beyaz kalp emojisi koydu.

Duygu Özaslan'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından binlerce yorum aldı ve "Mutluluklar" mesajı yağdı.

İşte o paylaşım...

 

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