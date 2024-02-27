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Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir Dubai'de evlendi

Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir Dubai'de evlendi
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Şarkıcı Ebru Gündeş, Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile Dubai'de dünya evine girdi.

2021 yılında Reza Zarrab'dan boşanan ve bu evlilikten Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyordu.

Murat Osman Özdemir'in teklifini kabul eden Gündeş'in Ramazan Bayramı'ndan sonra evleneceği iddia ediliyordu.

 '2. Sayfa'nın haberine göre, nikâhı Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş'in şahidi iş insanı Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir'in şahidi de Okan Küfeci oldu.

 Bu evlilik Gündeş'in 4, Özdemir'in 3'üncü evliliği oldu.

Etiketler dubai ebru gündeş Murat Osman Özdemir
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