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  3. 18 Eylül 2018 12:18

Ebru Gündeş'e şoke eden sözler: ''Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış''

Ebru Gündeş'in kızıyla birlikte Reza Zarrab ile görüşmeye gittiğine dair iddialar üzerine Deniz Akkaya'dan şoke eden bir açıklama geldi.

Ebru Gündeş'e şoke eden sözler: ''Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış''
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İran’a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın New York’ta görüntülenmesinin yankıları sürüyor.

İran’a yönelik yaptırımları deldiği iddiasıyla ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın New York’ta görüntülenmesinin yankıları sürüyor. Bugün bir iddia da İYİ Parti Kurucu Üyesi ve Milletvekili Naci Cinisli’den geldi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Ebru Gündeş'in kızıyla birlikte Atatürk Havalimanı'ndaki VIP girişini kullanarak, uçağa bindiğini, uçağın da New York'a hareket ettiğini söyledi. Cinisli, durumu görevlilere sorduğunu, görevlilerin VIP kullanımla ilgili “Özel emir” geldiği cevabını verdiğini aktardı. Ebru Gündeş'in, kızı Alara ile birlikte THY'nin TK 003 sefer sayılı uçağı ile New York'a gittiği ifade edildi. Ebru Gündeş'in, ABD'ye Reza Zarrab'ın yanına gittiği iddia ediliyor.

Ebru Gündeş Reza'ya mı gitti ?Ebru Gündeş Reza'ya mı gitti ?

DENİZ AKKAYA'DAN EBRU GÜNDEŞ İSYANI

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen herkes Gündeş’in bu hareketinin altında neyin yattığını konuşmaya başlarken görüntülere isyan eden isimse eski manken Deniz Akkaya oldu. Gündeş’in kocasının ülkesini satan biri olduğunu söyleyen Akkaya şu sözlerle yaşananlara isyan etti:

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