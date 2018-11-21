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  3. 21 Kasım 2018 11:09

Ebru Polat ''boşuna hukuk okumadım'' dedi ve..

Güzel şarkıcı Ebru Polat, hukuk diplomasının hakkını, kredi kartını çalan zanlıyı dedektif gibi iz sürerek yakalayarak verdi.

Ebru Polat ''boşuna hukuk okumadım'' dedi ve..
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Hukuk mezunu popçu Ebru Polat’ın önceki gün Nişantaşı’ndaki bir mağazada kredi kartı çalındı. Ünlü şarkıcı, '007 James Bond' gibi hırsızın izini sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yapan Ebru Polat, kredi kartının çalınması üzerine hırsız avına çıktı.

Snobmagazin'in haberine göre; mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü.

Hukuk mezunu 35 yaşındaki popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu ve fotoğraflarını instagram'da yayınladı.

Kredi kartını çalan kişiyi mahkemeye verecek olan Polat, sosyal medya hesabından "Ve kredi kartımı çalan hırsızı buldum. Dedektif gibi iz sürdüm. Biz boşuna avukat olmadık sen hayırdır? mesajını yayınladı.

Sayfasında hırsızın kamera kayıtlarıan da yer veren Polat, "Seninle ayrı görüşeceğim terbiyesiz herif. Farklı farklı yerlerde iki günde toplam iki bin TL harcamış" dedi.

Güzel şarkıcı, instagram'da paylaştığı videoda, "Kredi kartımı çaldılar. Hırsız avcısı gibi iz sürdüm. Zaten avukatım. Kimin neyini soyuyorsun sen?" ifadelerini kullandı.

Ebru Polat, "Buldum şimdi hırsızı. Bütün mağazalara girdim, bütüm kameralara baktım. Arabasının plakasını da bulduk. Şimdi Emniyet'e teslim edeceğim. Ya paramı versin, ya cezasını çeksin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'007 James Bond'a rakip çıkan popçu, "Terbiyesizler biz eşek gibi çalışıyoruz. Karşılığında adamlar hazıra konuyor. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

hukuk , ebru polat
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