Ebru Şancı'dan olay gönderme: Kocasının mesajını okuyup...

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski manken Ebru Şancı Magazin Masası programında yorumcu oldu.

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı ekranlara döndü. Magazin Masası programında yorumcu olan Şancı yayını kapatırken bir polemiğin fitilini ateşledi.

Ebru Şancı yayını kapatırken önce kocasının mesajını okudu sonra Beyaz TV'deki programa gönderme yaptı. Şancı "Enişteden bir yorum geldi mi?" sorusuna "Üç başlı ejderha yazmış. Aşkım karıştırıyorsun o başka kanal" yanıtını verdi.



Şancı ‘üç başlı ejderha’ benzetmesi yaparak Söylemesem Olmaz’daki yorumculara göndermede bulundu.