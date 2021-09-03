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Ece Üner ile Susma programında istifa depremi

Ece Üner ile Susma programında istifa depremi

Kanal D’de yayınlanan Ece Üner ile Susma programında istifa depremi yaşandı.

7 yılı aşkın süredir Show Ana Haberi sunan Ece Üner, Show Haber'deki görevinden ayrılmıştı. Üner, eşi Deniz Bayramoğlu'nun Ana Haberleri sunduğu Kanal D'ye transfer olmuştu.

 Haber programı formatının dışında bir programla ekranlara gelen Üner'in 'Ece Üner ile Susma' adlı programının ilk tanıtımı büyük tepki çekmişti.

"Ece Üner ile Susma" için hazırlanan tanıtım filminde, bir kızın çığlıkları yürek yakmıştı. Tanıtım filminde, Emine Bulut'un kızının feryadının kullanıldığı öne sürülmüş Üner bu iddiaları yalanlamıştı.

7 GAZETECİ İSTİFA ETTİ 

Medyaradar’ın haberine göre benzer nedenlerle Üner'in Susma ekibinde istifa depremi yaşandı. 7 gazeteci olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.

 İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi, deneyimli gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son, kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu.

 İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden deneyimli muhabir Ayça Özkan oldu.

Etiketler Ece Üner ile Susma ece üner istifa gazeteci
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