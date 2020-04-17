Eda Taşpınar: ''Yorumlara kapalıyım''

Son günlerde zamanının çoğunu kitap okuyarak ve heykeltraş yaparak geçirdiğini söyleyen sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde kendi evinin çatısında bikini ile güneşlenmesi sorulunca kahkaha attı.

Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre Eda Taşpınar, "Biliyorsunuz ben güneşi çok seviyorum. O yüzden hava güzelken güneşlenmek istedim" dedi.

Sosyal medyadan kendisine gelen tepkiler sorulunca ise 40 yaşındaki ünlü isim, "Ben yorumlara kapalıyım. Bu benim hayatım, o yorumların içinde yaşayamam. İyi ya da kötü, hiçbir yorumu görmüyorum ve kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

Sosyetik güzel, geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıkmıştı. Havlusunu serip kendi güneş yağlarını da süren Eda Taşpınar, güneşlenmeye koyulmuştu.

Taşpınar, geçtiğimiz günlerde, "Ne giysek ne giysek. Heh olur olur yastık olur" notuyla, yastıktan elbise yapıp beline kemer taktığı fotoğrafını yayınlamıştı.

Eda Taşpınar çatıda güneşlendi