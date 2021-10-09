EDHO'ya 12 transfer birden! Ünlü oyuncu 5 yıl sonra ekrana geri dönüyor
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna 12 isim birden dahil oluyor.
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezona hızlı bir giriş yapmak için çalışmalara devam ediyor. 199. bölümle sezon finali yapan dizi, bu ayın sonuna doğru yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
5 YIL SONRA DÖNÜYOR
Yeni sezon çekimlerine başlanan dizinin 12 yeni oyuncusunun arasında yer alan Nurseli İdiz, beş yıl sonra yeniden izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak 2016 yılında İlişki Durumu: Evli dizisinde Mediha karakterini canlandıran oyuncu, yeni sezonda sevenleriyle buluşmak için gün saymaya başladı.
KADROYA ÜNLÜ İSİMLER KATILIYOR
İdiz'in yanı sıra Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi iddialı isimler de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oluyor.
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