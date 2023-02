Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri'nde ilkler yaşandı

Oscar'ın habercisi olarak bilinen Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri sahiplerini buldu.

Kısaca SAG Ödülleri olarak da bilinen Ekran Oyuncuları Derneği Ödülleri (Screen Actors Guild) 29’uncu kez sahiplerini sabaha karşı düzenlenen etkinlikte buldu. Oscar Ödülleri’nde oy veren oyuncuların çoğunun bu tören için oy vermesinden dolayı uzmanlar bu ödüllerin kritik bir önemi olduğu ve Oscarların gidişatını belirlediğini söylüyor.

2022’de sinema ve televizyondaki en iyi performanslara verilen ödül törenine ise “Everything Everywhere All At Once” damga vurdu.

Everything Everywhere All at Once’ın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, bu dalda ödül kazanan ilk Asyalı olarak bir ilke imza atarken rol arkadaşı Ke Huy Quan da aynı film sayesinde en iyi yardımcı ödülünü kazandı. Filmde yer alan Stephanie Hsu da en iyi yardımcı kadın oyuncu rolüne aday oldu.

Öte yandan The Whale isimli filmde yer alan Hong Chau da Hsu ile aynı dalda aday oldu. Böylelikle ilk kez ödüllerde iki Asyalı aynı anda aynı kategoride aday oldu.

EN İYİ FİLM

Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ERKEK OYUNCU- FİLM



Brendan Fraser, “The Whale”

EN İYİ KADIN OYUNCU- FİLM

Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All At Once”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- FİLM

Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- FİLM

Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All At Once”

EN İYİ KADIN OYUNCU- TV FİLMİ YA DA DİZİ

Jessica Chastain, “George and Tammy”

EN İYİ ERKEK OYUNCU- TV FİLMİ YA DA DİZİ

Sam Elliot, “1883”

EN İYİ KADIN OYUNCU- DRAMA DİZİSİ

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

EN İYİ ERKEK OYUNCU, DRAMA DİZİSİ

Jason Bateman, “Ozark”

EN İYİ KADIN OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jean Smart, “Hacks”

EN İYİ ERKEK OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jeremy Allen White, “The Bear”

EN İYİ DRAMA

“The White Lotus”

EN İYİ KOMEDİ

“Abbott Elementary”