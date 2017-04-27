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  1. 27 Nisan 2017 15:22

Emel Mathlouthi, ilk kez Ankara'da

Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Emel Mathlouthi, yüreği sarsan notalarla örülü şarkılarıyla sahnede olacak. Yeni albümü “Ensen”in Türkiye Prömiyeri için ilk kez Ankara’da.

Emel Mathlouthi, ilk kez Ankara'da
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Özgürlük kavramına müzikal çerçeveden vurgu yapan Tunus asıllı şarkıcı Emel Mathlouthi, dinleyicisiyle korkusuz ve açık konuşan özel yeteneklerden. 2012’de yayınladığı ve Arap Baharı’nın yaşandığı günlerde tüm bölgenin marş olarak benimsediği parçası “Kelmti Horra” (Kelimelerim Özgür) ile ismini duyurdu. Mathlouthi’nin şarkıları Tunus’un sınırlarını aştı. Klasik müzik ve caz dinleyerek büyüyen ama aynı zamanda Pink Floyd, Bob Dylan ve Joan Baez hayranı Mathlouthi’nin ateşli ve coşkulu müziğinin ilhamı da, bu çok kültürlü gelişim süreci oldu. Arapça şarkı sözleri sadece Tunus’a değil, tüm ülkelerdeki insan haklarına ışık tutan, özgürlüğü ve barışı kucaklayan Emel Mathlouthi, Studio Cite des Arts’da kaydettiği albüm “Ensen” ile dünya turuna başladı. Her yıl düzenlenen Fransızların müzik bayramı “Fete de la Musique”de performans sergileyen Emel Mathlouti, acı ve cefayı hayallere dönüştüren şarkı sözleriyle dinleyenlerin umut tohumları serpiyor.

 Altus Kültür-Sanat organizasyonu, Fransız Kültür-Merkezi Ankara destekleriyle gerçekleşecek konserin biletleri, www.biletix.com ve Biletix yerel satış noktalarında.

Emel Mathlouthi