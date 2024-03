Emre Kınay İstanbul trafiğine böyle isyan etti: Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum!

Ünlü oyuncu Emre Kınay, İstanbul'un çileli trafiğine adeta isyan bayrağını çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 700 metre ilerideki evine 1.5 saatte ulaşamadığını belirterek tepkisini dile getirdi

Ünlü oyuncu Emre Kınay, İstanbul trafiğinde beklediği anlarda sosyal medyada canlı yayın açarak adeta alev püskürdü. Bir buçuk saatte 700 metre ötedeki evine ulaşmadığı söyleyen Kınay, "Ben çıldırmayayım da kim çıldırsın! İstanbullu zaten susmuş artık her b.ka. Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum, hiçbir b.ka gitmiyorum! Herkesi de protesto etmeye çağırıyorum!" diye konuştu.

"REZİLLİK YA REZİLLİK"

Sözlerini sürdüren Kınay, şu ifadeleri kullandı: "Neyin hizmeti bu be? Bu ne ya? Vergi veriyorum ya ben 700 metre sonraki evime gidemiyorum bir buçuk saattir. Çakarlı arabalarla ilerleyip sağdan sağdan gidiyorsunuz her yere, ya rezillik bu rezillik! Hangi ülkede var böyle bir salaklık? Bu kadar vergi toplayıp ülkesindeki insanına bu kadar hizmet etmeyen bir devlet söylesenize bana! Bir tane! Yol yok, evine gidemezsin, trafik b.k, her şey b.k ,herkes çok biliyor ama!

"ONDAN SONRA YOK İMAMOĞLU'NA LAF ETTİ"

Ondan sonra yok Ekrem İmamoğlu'na laf etti, valiye soruyorum işte, İstanbul valisine. Fenerbahçe stadındaki maçlarda niye Kadıköylüye çektiriyorsun bu eziyeti? Kim verdi sana bu yetkiyi? Vergiyi ben veriyorum, niye kapatıyorsunuz abi yolu?'"

"ALLAH KAHRETSİN TOPUNUZU"

Bir süre sonra Kınay, canlı yayını "Yol açıldı ben kapatıyorum hadi eyvallah! Bakın başınızın çaresine, allah kahretsin topunuzu, topumuzu!" dedi.