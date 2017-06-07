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  3. 07 Haziran 2017 18:58

Engincan'ı şoke edecek karar !

Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural'ın

Engincan'ı şoke edecek karar !
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Şarkıcı Sibel Can’ın oğlu Engin Can Ural’ın kaldığı otel odasına giren hırsız ilk kez hakim karşısına çıktı. Hollanda vatandaşı olan sanık sarhoş olduğunu ve odaya yanlışlıkla girdiğini söyledi. Mahkeme sanığın yurtdışı çıkış yasağını kaldırarak duruşmayı erteledi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre Şarkıcı Sibel Can'ın yurtdışında eğitim gören oğlu Engincan Ural geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelmiş ve Şişli’de bulunan bir otelde konaklamıştı.

Sabah odasından çıkan ve akşam saatlerinde odasına döndüğünde bazı eşyalarının yerinde olmadığını fark eden Urak otel yönetimine haber vermiş ve güvenlik kameralarının kayıtları incelenmişti. İncelenen görüntüler sonrası Engincan Ural’ın yan odasında kalan Hollanda vatandaşı S.M gözaltına alındı.

“ALKOLLÜYDÜM KENDİ ODAM SANDIM”

Yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılan S.B bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatı Savaş Adalet ile birlikte katılan S.B, suçlamaları kabul etmedi. Tercüman yardımıyla ifade veren S.B, böyle bir olaya adının karışmasından üzgün olduğunu belirterek, “Olay sırasında alkollüydüm. Müştekinin odasına yandaki odama ait kartla girdim. Kendi odam zannederek müştekinin odasının kapısına kartımı taktım. Kapı açıldı” dedi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Odaya yanlışlıkla girdiğini söyleyen sanık, “Sarhoş olduğumdan odadaki bir poşet içinde bulunan bazı eşyaları alıp yandaki kendi odama götürdüm” dedi. Polis geldiğinde poşeti olduğu gibi teslim ettiğini söyleyen S.M, “Çok üzgünüm, pişmanım” dedi.

Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hürriyet

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