Erdal Özyağcılar, Gaddar dizisinin kadrosuna katıldı

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Gaddar'ın kadrosuna usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu.

FOX TV'nin yeni dizisi 'Gaddar'ın oyuncu kadrosuna oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu.

Özyağcılar, dizide Ekber Baltacı adlı, oğluyla çatışma içinde olan acımasız bir kabadayıyı canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hürer Ebeoğlu’nun yazdığı dizide Çağatay Ulusoy (Levent), Onur Saylak (Müdür), Sümeyye Aydoğan (Aydan), Laçin Ceylan (Fatma), Hakan Salınmış (Davut), Fatih Berk Şahin (Rüzgar), Deniz Özerman (Fikriye), Aytek Şayan (Gürkan) ve Neslihan Yeldan (Oya) başlıca rolleri canlandıracak.

Ay Yapım imzalı dizinin bu hafta sete çıkması planlanıyor. Diziyi, 'Çukur' ve 'Üç Kuruş'un yönetmeni Sinan Öztürk çekecek.