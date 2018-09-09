Erol Köse'den tepki çeken sözler: ''Defne Samyeli'nin ten rengi değil''

Magazin dünyasında yaptığı her açıklama olay olan şarkıcı ve yorumcu Erol Köse, komedyen Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki çıplak kadın yansımasıyla ilgili sosyal medyadaki çirkin "Defne Samyeli olabilir" söylentisi üzerine bir açıklama yaptı.

Köse, "Fotoğrafta kadın yansıması var, sahi o Defne'nin ten rengi değil bence" dedi.

İşte Erol Köse'nin o paylaşımları:

Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımındaki ''çıplak kadın'' olay oldu