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  3. 09 Eylül 2018 17:33

Erol Köse'den tepki çeken sözler: ''Defne Samyeli'nin ten rengi değil''

Cem Yılmaz'ın çalışma masasına yansıyan "çıplak kadın" silüeti için magazin dünyasının sivri dilli ismi Erol Köse tepki çeken bir açıklama yaptı.

Erol Köse'den tepki çeken sözler: ''Defne Samyeli'nin ten rengi değil''
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Magazin dünyasında yaptığı her açıklama olay olan şarkıcı ve yorumcu Erol Köse, komedyen Cem Yılmaz'ın paylaştığı fotoğraftaki çıplak kadın yansımasıyla ilgili sosyal medyadaki çirkin "Defne Samyeli olabilir" söylentisi üzerine bir açıklama yaptı.

Köse, "Fotoğrafta kadın yansıması var, sahi o Defne'nin ten rengi değil bence" dedi.

İşte Erol Köse'nin o paylaşımları:

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Cmylmz paylaşımında masada çıplak kadın yansıması var , üstte buyuk hali , sahi o Defnenın ten rengi degıl bence ! ?

DR.EROL KÖSE (@dr.erolkose)'in paylaştığı bir gönderi ()

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😉 anladın sen onu 😃🎬izle sürprizleri 😃

DR.EROL KÖSE (@dr.erolkose)'in paylaştığı bir gönderi ()

Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımındaki ''çıplak kadın'' olay olduCem Yılmaz'ın Instagram paylaşımındaki ''çıplak kadın'' olay oldu

 

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