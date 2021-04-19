Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Netflix platformunda yayınlanacağını duyurduğu Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu netlik kazandı.

Komedyen kimliğinin yanında beyazperdede yayınlanan filmleriyle de beğeni toplayan Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Erşan Kuneri dizisinden yeni detaylar açıklandı.

Cem Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz. Uraz Kaygılaroğlu'nun dizide olacağı zaten daha öncesinde açıklanmıştı.

Dizinin çekimleri de bu yıl haziran ayında başlayacak. Ne zaman yayınlanacağı netlik kazanmayan dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda dizinin sit-com tarzında bir şey olacağını ve dizinin sevilmesi durumunda 8 bölüm daha yapacağını açıklamıştı. Erşan Kuneri dizisi 1975 - 1978 yılları arasında Erşan Kuneri'nin sinemadaki maceralarına odaklanacak.