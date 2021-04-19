  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor

Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Netflix platformunda yayınlanacağını duyurduğu Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu netlik kazandı.

Komedyen kimliğinin yanında beyazperdede yayınlanan filmleriyle de beğeni toplayan Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl duyurduğu Erşan Kuneri dizisinden yeni detaylar açıklandı.

Cem Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz haricinde Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Zafer Algöz. Uraz Kaygılaroğlu'nun dizide olacağı zaten daha öncesinde açıklanmıştı.

 Dizinin çekimleri de bu yıl haziran ayında başlayacak. Ne zaman yayınlanacağı netlik kazanmayan dizinin bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Cem Yılmaz geçtiğimiz aylarda dizinin sit-com tarzında bir şey olacağını ve dizinin sevilmesi durumunda 8 bölüm daha yapacağını açıklamıştı. Erşan Kuneri dizisi 1975 - 1978 yılları arasında Erşan Kuneri'nin sinemadaki maceralarına odaklanacak.

Etiketler cem yılmaz erşan kuneri erşan kuneri oyuncu kadrosu dizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BİM'in 20 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Erdoğan ve Perinçek hakkında olay iddia
Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı böyle ortaya çıktı
Türk Lirası'nda değer kaybı sürüyor... Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
Ekonomist Mahfi Eğilmez'den tarihi dolar çağrısı
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın şiddet sahneleri olay oldu
Bir kent sıcaktan kavruluyor! Termometreler 41 dereceyi gösterdi
Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler
Bakan'ın ''çok bilmiş'' dediği Fatih Altaylı'dan Bakan'a yanıt
Milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan ''Cumartesi mesaisi'' kararı