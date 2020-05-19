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  3. 19 Mayıs 2020 15:10

Ersin Korkut'tan yeni paylaşım

Sakatlığı nedeniyle Survivor adasına veda eden Ersin Korkut, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.

Ersin Korkut'tan yeni paylaşım
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Sadece sevimli tavırları ile değil aynı zamanda yarışmalarda gösterdiği performans ile de beğeni kazanan oyuncu Ersin Korkut, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle adaya erken veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı’yı bile üzen bu ayrılık sonrasında Ersin Korkut’tan saklanan bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

Korkut’un köpeği Mes yarışmalar sürerken geçirdiği bir kaza sonrasında hayatını kaybetmiş ve bu durum ünlü oyuncudan saklanmıştı. Eleme sonrasında kendisine bu kayıp haber verilen Korkut, takipçilerine taziyeleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ersin Korkut’un köpeği Mes’in vefatı sonrasında yaptığı yeni paylaşım ise Survivor yarışmasıyla ilgili oldu. Yarışma parkurundaki bir engelin üzerinden geçerken çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Korkut bu karenin altına şunları yazdı:

“3 aylık Survivor maceramda beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler.. Sizlerin desteğiyle bütün engelleri aştım.”

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