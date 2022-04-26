Eser Yenenler hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Eser Yenenler'in apandisiti patladı. Apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu ameliyata alındı.

Eser Yenenler dün evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Berfu Yenenler hastaneden paylaştığı videoda eşine ‘Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı’ sözleriyle takıldı.

27 YILDIR DİYETTEYİM

Yıllardır kilolarıyla başı dertte olan Eser Yenenler verdiği bir röportajda '27 yıldır diyeteyim' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

'Zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım.

Çok iştahlı biri değilim. Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27. yılım diyette!

Bana ‘şu kadar yiyeceksin’ dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum iyi gidiyor.'