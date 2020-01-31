Eski Türkiye güzeline ahlaksız teklif!

Hera Kübra Aslan, 2009’da hem Miss Turkey, hem Kainat Güzellik Yarışması’nda ikinci olmuş, sunuculuk yapmaya başlamıştı. Sonra şarkıcılığa soyunmuş, üç çocuk babası olan müzisyen Ozan Doğulu’ya kalbini kaptırmıştı. 33 yaşındaki popçu, Melis Güvenç’in YouTube’da sunduğu programda yıllar önce ahlaksız teklif aldığını açıkladı. “Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım” dedi.

'Ozan ile evli gibiyiz'

Hera 2 yıldır birlikte olduğu, kendinden 15 yaş büyük Ozan Doğulu ile ilişkisi hakkında da konuştu. “Evlenecek misiniz?” sorusuna “Şu an öyle bir planım yok” yanıtını verip ekledi: “Evliliğe karşı değilim ama şimdilik imza atmayı düşünmüyorum. İstersem de Ozan’ın karşı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Biz aşkımızı en üst seviyede yaşıyoruz. Birbirimizin eli ayağı olduk. Flört etmek daha güzel. Böylece ilişkimiz hep taze kalıyor. Kaldı ki zaten Ozan ile evli gibiyiz.” Ozan Doğulu kızlarının annesi Ece Yosmaoğlu’ndan 2018’de boşanmıştı.