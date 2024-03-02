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Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti
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Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin de yapımcısı olan, prodüktör Gülengül Arlıel, hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Arlıel'in asbaşkanı olduğu Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu.

Kansersiz Yaşam Derneği film yapımcısı ve prodüktör Gülengül Arlıel'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dernek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kansersiz Yaşam Derneği Ailesi’nin Asbaşkanı, fikir lideri, yolumuza ışık tutan kocaman kalpli bir kadın aramızdan ayrıldı. Biz Kansersiz Yaşam Ailesi olarak büyük bir acı yaşıyoruz. Gülengül Arlıel’i kaybetmenin acısı tarifsiz.

Kendisini her zaman derneğimize sağladığı çok büyük katkıları, kocaman kalbi, iyiliği ve sevgisi ile hatırlayacağız. Kaybımız büyük olsa da, onun mirası ve sevgisi ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Bize bıraktığı izleri asla unutmayacağız ve derneğimizin yürüttüğü mücadelede adını daima yaşatacağız. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar içinde uyusun." ifadelerini kullandı. 

Pınar Altuğ Atacan, Mert Fırat, Suzan Kardeş, gibi ünlü isimler Gülengül Arlıel'e sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda ettiler.

Etiketler Gülengül Arlıel ev mevsimi eşkiya
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