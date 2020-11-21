  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 21 Kasım 2020 15:43

Esra Erol'dan ''ilk kavuşma'' pozu

Ünlü sunucu Esra Erol, oğlu Ömer'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı ''ilk kavuşma'' videosuyla kutladı.

Esra Erol'dan ''ilk kavuşma'' pozu
A+ A-

Sunucu Esra Erol 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten İdris Ali ve Ömer adında iki çocuğu olan çift oğlu Ömer'in doğum gününü kutladı.

Erol, doğumdan hemen sonra çekilen bir videoyu instagram hesabı üzerinden paylaştı.Duygularını dile getiren ünlü sunucu, 'Ömer’im... O ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak. İyi ki doğdun evimizin isyankar34’ü! Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... Sana aşığım ve aşığız' mesajını paylaştı.

esra erol , doğum günü , instagram , ömer
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM