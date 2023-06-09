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  3. Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim''

Esra Ezmeci'den sunucu Nur Viral'i utandıran tavsiye! ''Reklama gidelim''

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Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'nin, canlı yayına telefonla bağlanan bir izleyiciye verdiği tavsiye sunucu Nur Viral'i utandırdı.

Sosyal medyada takipçilerinin cinsellikle ilgili itiraflarını paylaşan ve kendisine danışanlara verdiği tavsiyelerle gündem olan Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Beyaz TV'de Nur Viral'in programına konuk oldu.

"OMZUNU VE ELİNİ SIKACAKSIN"
Nur Viral, programında konuk ettiği Ezmeci'ye çapalamanın detaylarını sordu. Ezmeci, bu soruya, "Güzel sözler mesela... Ama sessiz. Omzunu ve elini sıkacaksın. Seni seviyorum, bana sımsıkı sarılmanı istiyorum diyeceksin" yanıtını verdi.

"OKŞUYORSUN ADAMI"
Bu sözlerin devamında Nur Viral "Adam demezse neden elimi sıkıyorsun?" sorusunu sordu. Viral'in bu çıkışı sonrası yeniden söze giren Ezmeci, "Okşuyorsun adamı, masaj yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

REKLAM ARASI VERİLDİ
Viral bu anlarda ne diyeceğini bilemeyerek gülümsedi ve "Reklama gidelim" dedi. Reklam sonrasında ise çapalamayı Nur Viral'in ellerinde canlandırma yaparak gösteren Ezmeci, "Okşa, öp, iyi hissettirecek şeyi bilirsiniz. Güzel güzel konuşun" diyerek tavsiye verdi. Nur Viral ise "Ben bunları söylerken gülerim" dedi.

Etiketler esra ezmeci nur viral cinsellik tavsiye
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