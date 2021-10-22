Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la AVM'de görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Evlilikleriyle örnek çift olarak gösterine Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak uzaklaşan çiftten Evcen'in kombini dikkat çekti.

ÇANTANIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Günlük tarzıyla dikkat çeken Evcen, açık renk pantolon ve kazakla yaptığı kombinini yine aynı renklerde bir çanta ile tamamladı. Evcen'in kullandığı çantanın 36 bin 200 TL olduğu öğrenildi.

EKRANLARA DÖNÜYOR

TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda yer alıyor.