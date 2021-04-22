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  3. Sosyal medya fenomeni Meriç'e hapis şoku!

Fenomen Meriç İzgi'ye 5 yıl hapis talebi

Evinde piton yılanı ve maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne, 2019 yılı şubat ayında, sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin takipçi arttırmak için yayınladığı videolarda piton yılanı ve maymun bulunduğu ihbarı geldi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberin göre, müdürlüğün görevlendirmesiyle Meriç İzgi’nin evine giden memur C.G., piton yılanını alıp işlem başlattı. Meriç İzgi’nin videolarında bu kez yasak maymunu paylaşmasıyla yeni ihbarlar geldi. Maymunu almak için eve giden C.G., ünlü fenomenin saldırılarına ve hakaretlerine maruz kaldı. İzgi, sosyal medya hesabından C.G.’nin görüntüleriyle “C.G. tarafından usulsüzce yavruma el konuldu ve darp edildim” diye paylaşım yaptı.

‘ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM’

C.G.’nin şikâyeti üzerine açılan soruşturmada ifade veren Meriç İzgi, paylaşımla ilgili “Bu bir anlık öfkeyle yapılmış bir harekettir” dedi. Savcılık, İzgi hakkında ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hürriyet

Etiketler fenomen meriç izgi maymun hapis
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