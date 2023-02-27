Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu

Türk sinemasının efsanelerinden Filiz Akın, kulağının üst kısmından kanserli dokuyu aldırmak için ameliyat oldu.

Ocak ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz'' ifadelerini kullanan Filiz Akın tekrar ameliyat oldu.

Instagram sayfasından ameliyat olduğunu duyuran usta oyuncu, ''Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi'' dedi. Hasta yatağından bir paylaşımda bulunan Akın, sağlık durumuna ilişkin sevenlerini bilgilendirdi.

Ünlü oyuncu Filiz Akın payşalımında şu ifadeleri kullandı:

"Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi. Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki! Yine de bir teşekkürüm var. Başta deprem bölgesine yardım için gidip dönen ve ameliyatı başarıyla gerçekleştiren doktorum olmak üzere ameliyat ekibine, hemşirelere, hastayla ilişkiler bölümüne içtenlikle teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Tüm iyilik dilekleri için hepinize tüm kalbimle ayrı, ayrı teşekkür ediyorum."