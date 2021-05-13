Finale 3 kala, Show TV'den Çukur seyircisini üzen karar

Geride bıraktığı 4 sezon sonrasında son 3 bölüm ile final yapmaya hazırlanan Show TV'nin sevilen dizisi Çukur için seyircisini üzen bir karar alındı.

Final yapmaya hazırlanan Çukur dizisinin merakla beklenen 129. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Ancak Show TV yayın akışında yaptığı değişiklikle Çukur'un yeni bölümünü kaldırdı. 3 bölüm sonra final yapacak olan Çukur ekrana bir hafta ara verecek.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 129. yeni bölümünün 17 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu.

Ancak Show TV'nin aldığı kararla dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Çukur'un yerine 17 Mayıs Pazartesi akşamı Öldürme Arzusu ve Gizli Kod filmleri Show TV'de ekrana gelecek.