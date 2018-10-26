Fulin: ''Kalçalarım benden ayrı bir dünya''

Şarkıcı Fulin, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Fulin, '2. Sayfa' programında şarkıcı Aleyna Tilki'yi taklit ettiğine dair çıkan iddialara cevap verdi.

"ONUN KLİBİ BENİM KLİBİMİN KOPYASI"

"Sosyal medyadan sürekli 'Fulin, Aleyna Tilki'yi taklit ediyor' şeklinde yorumlar geliyor. Onlara 2015 yılında çektiğim klibi izlemelerini rica ediyorum. 2016 yılında Aleyna Tilki'nin çektiği 'Sen Olsan Bari' şarkısı benim klibimin kopyası. İkimizde Ozan Çolakoğlu'yla çalıştık belki bu yüzden kliplerde benzerlikler olabilir. Beni tanımayanlar Aleyna Tilki'yi taklit ettiğimi düşünüyorlar. Benim Aleyna'yla kişisel hiçbir sorunum yok. Ortaya çıkan ,'Fulin, Aleyna'yı taklit ediyor' iddialarına son vermek istiyorum. Bana da ayıp. Onun adını ağzına almak istemiyorum artık. Bu bir reklam işidir. Bana yapılan reklamla ona yapılan reklam aynı değil. Ben şu anda sadece gelen yorumlara cevap veriyorum. Saçlarımın rengi için bile taklit dediler. Ben kendi yolumdayım o da kendi yolunda. Benim oturduğum yerin altındaki mekanda her gün Aleyna şakıları çalıyor. Ve bunu inadına yapıyordu oranın çalışanları. Onlar çalıyor, ben de ritim tutuyorum"

"BELKİ GÖRSEM GÖZÜM DOLAR"

"Dipsiz Kuyum şarkısı Tülk halkının seveceği türde bir şarkı. Onun hızlı çıkış yapmasında yaşının büyük etkisi var. Şarkısı da çok iyiydi. Emrah Karaduman'ın başarısı çok büyük Aleyna'nın yükselmesinde. Emrah Karaduman'la 3 yıldır karşılaşmıyorum, Allah çıkarmasın karşıma. Artık kırgın değilim herkes kendi hayatını yaşiyor. Belki görsem gözüm dolar ama bu kısa sürer"

"ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İLAN EDEN KALÇALAR..."

Fulin, canlı yayında photoshop yaptığı iddialarına da cevap verdi. Güzel şarkıcı, “Kalçalarım çocukluğumdan beri benden ayrı bir dünya. Ne kadar kilo verirsem vereyim o hep orada duruyor. Hiçbir şey olmuyor maşallah. Fotoğrafta photoshop var. Bel oyuntusunu photoshop’la yaptık. Kendi özgürlüğünü ilan eden kalçalar o zaman daha da belirgin oldu“ ifadelerini kullandı.