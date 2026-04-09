Game of Thrones oyuncusundan acı haber: 35 yaşında hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde rol alan genç oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayatını kaybetti.

‘Game of Thrones’ dizisindeki rolüyle tanınan Kuzey İrlandalı oyuncu Michael Patrick, 2023 yılında teşhisi konulan Motor Nöron Hastalığı (MNH) ile verdiği yaklaşık üç yıllık mücadeleyi kaybetti. 35 yaşındaki sanatçının, Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde ailesi ve yakın dostlarının eşliğinde huzur içinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun eşi Naomi Sheehan, Patrick’in hastalık süresince büyük bir direnç gösterdiğini ifade etti. Sheehan, eşinin hayat dolu enerjisi ve çevresine yaydığı ilhamla hatırlanacağını belirterek, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Motor Nöron Hastalığı Nedir?

Michael Patrick’in yaşamını yitirmesine neden olan Motor Nöron Hastalığı (MNH), sinir sistemini etkileyerek kasların zayıflamasına yol açan ilerleyici bir rahatsızlık olarak biliniyor. Genç yaşta bu hastalığa yakalanan Patrick’in mücadelesi, İngiltere ve Kuzey İrlanda sanat camiasında yakından takip ediliyordu.

