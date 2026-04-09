  Game of Thrones oyuncusundan acı haber: 35 yaşında hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde rol alan genç oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayatını kaybetti.

‘Game of Thrones’ dizisindeki rolüyle tanınan Kuzey İrlandalı oyuncu Michael Patrick, 2023 yılında teşhisi konulan Motor Nöron Hastalığı (MNH) ile verdiği yaklaşık üç yıllık mücadeleyi kaybetti. 35 yaşındaki sanatçının, Kuzey İrlanda’daki bir bakımevinde ailesi ve yakın dostlarının eşliğinde huzur içinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun eşi Naomi Sheehan, Patrick’in hastalık süresince büyük bir direnç gösterdiğini ifade etti. Sheehan, eşinin hayat dolu enerjisi ve çevresine yaydığı ilhamla hatırlanacağını belirterek, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Motor Nöron Hastalığı Nedir?

Michael Patrick’in yaşamını yitirmesine neden olan Motor Nöron Hastalığı (MNH), sinir sistemini etkileyerek kasların zayıflamasına yol açan ilerleyici bir rahatsızlık olarak biliniyor. Genç yaşta bu hastalığa yakalanan Patrick’in mücadelesi, İngiltere ve Kuzey İrlanda sanat camiasında yakından takip ediliyordu.

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu
Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı
Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi!
Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Antalya-Isparta karayolunda kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü var!
Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi
Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi
Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar
Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar
Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı!
Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı!
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde seçim öncesi ortalık karıştı Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Bakanlık marketteki vurgunları tek tek ifşa etti: 50 TL'ye alıp vatandaşa 390 TL'ye satmışlar! Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı Yusuf Güney tutuklandı! ''Ayahuska Çayı'' başını yaktı İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Lunaparkta ''sıfır yer çekimi'' eğlencesinin sonu feci bitti; 1 kişi korkunç bir şekilde can verdi! Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Son seçim anketi yayınlandı: Zirvedeki fark sadece 1,3 puan... Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Gölette cesedi bulunan genç kadının katili muhtar çıktı! Kan donduran detaylar Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Magazin dünyasının ünlü çiftinden kötü haber geldi Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar Bankaların ihtiyaç kredilerinde faiz yarışı kızıştı! İşte en düşük faizi isteyen bankalar
Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Okan Buruk'tan Göztepe galibiyeti sonrası olay açıklama: ''İçimizde hainler var!'' Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a rest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da belgeli yanıt Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a rest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da belgeli yanıt Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Miray Daner'in cesur sahneleri Bize Bi'şey Olmaz'a damgasını vurdu Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Motorin ve benzinde rekor zamlar sonrası rekor indirim yolda Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Kışın son perdesi... Önce yağmur ve kar, sonra bahar güneşi! Meteoroloji gün vererek duyurdu Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Nisan ayında beyaz esaret sürprizi: Bir ilimiz sadece 5 dakikada karlar altında kaldı! Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı da sosyal medyada özel içerik paylaşımına başladı Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Ünlü komedyene ''Kanuni Sultan Süleyman'' soruşturması! Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Çok sayıda yeni isim gözaltında! Mert Demir, Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu... Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı Aile Hekimliğinde yeni dönem başladı