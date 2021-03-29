  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi yorumu: ''Sadece Allah yaşatır!''

Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi yorumu: ''Sadece Allah yaşatır!''

Eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştu. Neden 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında açıklamada bulunmadığına yönelik sorular alan Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştu. Neden 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında açıklamada bulunmadığına yönelik sorular alan Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.  

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Özçelik kendisine 'Neden İstanbul Sözleşmesi hakkında tek bir açıklama yapmıyorsunuz' diye soranlara yanıt verdi.

Özçelik "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz diyenler var ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" ifadelerini kullandı.

Etiketler gamze özçelik istanbul sözleşmesi Allah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İçişleri Bakanı Soylu'ya özür ve istifa çağrısı
Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks hayatı gündem oldu
İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin listesi
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık geliri ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik faiz açıklaması
Lebaleb kongreye katılan vekil koronavirüse yakalandı
Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geri geliyor! İşte 5 günlük hava durumu
Yılın en iyi akıllı telefonu belli oldu!
62'lik Madonna genç kızlara taş çıkarttı
Çekiliş, kura yok! TOKİ'den 114 bin liraya konut!