Gamze Özçelik'ten İstanbul Sözleşmesi yorumu: ''Sadece Allah yaşatır!''

Eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştu. Neden 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında açıklamada bulunmadığına yönelik sorular alan Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştu. Neden 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında açıklamada bulunmadığına yönelik sorular alan Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Özçelik kendisine 'Neden İstanbul Sözleşmesi hakkında tek bir açıklama yapmıyorsunuz' diye soranlara yanıt verdi.

Özçelik "İstanbul sözleşmesi yaşatır bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz diyenler var ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir" ifadelerini kullandı.