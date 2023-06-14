Genco Erkal belgeselinin Netflix yayın tarihi açıklandı

Genco Erkal, sanat hayatının anlatıldığı 'Tiyatroya adanmış bir yaşam: GENCO' belgeselinin Netflix'te gösterime gireceği tarihi duyurdu.

Sanatçı Genco Erkal sosyal medya hesaplarından 'GENCO' belgeselinin izleyiciyle buluşacağı tarihi "Beklenen gün geldi!" diyerek duyurdu.

85 yaşındaki oyuncu mesajında "Tiyatroya adanmış bir Yaşam. GENCO belgeselini ne zaman ekranlardan izleyeceğiz sorularına artık kesin cevabı verebiliyoruz. ENKA Sanat sponsorluğunda hazırlanan, 2021 yılında ilk özel gösterimleri yapılan GENCO belgeseli 17 Haziran Cumartesi günü Netflix’te yayına giriyor" dedi.

Yönetmen Selçuk Metin de Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Belgeselimizi farklı kılan en önemli özelliklerden biri de senaryosu. Belki de dünyada bir ilk, çünkü Genco Erkal’ı Genco Erkal’dan daha iyi anlatacak biri olamazdı herhalde" dedi.

Metin, "Pandemi tüm dünya için bir kâbus olsa da bu belgeselin gerçekleşmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri oldu bizim için. Çünkü çalışmaya ilk başladığımız günlerde Genco Bey’i bulabilmek neredeyse imkânsızdı. Ya turnede ya da provalardaydı. Yasaklar gelince hayatı boyunca bir an bile durmamış olan Genco Erkal da boş kalmamış oldu. Evlerimizden çıkamadığımız dönemde zoom’da geçirdiğimiz saatler, bomboş İstanbul trafiğinde yaptığımız yolculuklar, evinde geçirdiğimiz günler bana çok şey öğretti" ifadelerini kullandı.