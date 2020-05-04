  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 04 Mayıs 2020 13:56

Gizem Karaca organik tarıma başladı

Güzel oyuncu Gizem Karaca da şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada almıştı. Eşiyle birlikte İzmir'e taşınan Karaca, karantina günlerinde organik tarım yaparak vakit geçiriyor.

Gizem Karaca organik tarıma başladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Günaydın'da Özlem Avcı'nın haberine göre; karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bahçesine domates, biber, patlıcan eken ünlü oyuncuyu köpeği de yalnız bırakmadı. Fidelerini ektikten sonra yorulan Karaca, "Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor" yorumunu yaptı.

Gizem Karaca, İzmir'de yaşadığı hayatla ilgili şu sözleri söylemişti:

"İzmir'de çok mutluyum. Köy hayatı yaşıyorum resmen. Ailemi özledikçe ve iş görüşmelerimi yapmak için sürekli İstanbul'a geliyorum."

Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
izmir , tarım , organik , gizem karaca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM