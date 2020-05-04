Gizem Karaca organik tarıma başladı

Günaydın'da Özlem Avcı'nın haberine göre; karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren oyuncu Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bahçesine domates, biber, patlıcan eken ünlü oyuncuyu köpeği de yalnız bırakmadı. Fidelerini ektikten sonra yorulan Karaca, "Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor" yorumunu yaptı.

Gizem Karaca, İzmir'de yaşadığı hayatla ilgili şu sözleri söylemişti:

"İzmir'de çok mutluyum. Köy hayatı yaşıyorum resmen. Ailemi özledikçe ve iş görüşmelerimi yapmak için sürekli İstanbul'a geliyorum."

Gizem Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuştu.