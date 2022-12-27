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Gülben Ergen bu sefer Kabe'den paylaştı

Gülben Ergen bu sefer Kabe'den paylaştı
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Güzel şarkıcı Gülben Ergen annesine verdiği sözü tutup umreye gitti.

Gülben Ergen annesi Gülser Ergen'le birlikte umreye gittikten sonra buradan pozlarını paylaştı.

 Gülben Ergen paylaşımına ise "Annem söz vermiştim. Seni götüreceğim söz demiştim. Hem Mekke hem de Medine'ye uçtuk ana kız. İnsan önceliklerine ne yapıp ne edip vakit ayırabiliyor. 2022 yılına minnetle teşekkür borçluyum. Bana, aileme, mesleğime, sevdiğim, önemsediğim her şeye ve herkese gülümseyen hayatı mucizelerle yaşıyorum. Gelsin 2023" notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına sessiz kalmayan Demet Akalın, Şeyda Coşkun, Dilşat Erdil ve Erol Köse gibi isimler "Allah kabl etsin" yorumunu yaptı.

Etiketler umre kabe gülben gülben ergen
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