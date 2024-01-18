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Gülben Ergen'den cinayet itirafı: ''Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim''

Gülben Ergen'den cinayet itirafı: ''Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim''
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, konuk olduğu Katarsis programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ergen, yıllarca trafik kazasında öldüğünü söylediği ağabeyinin en yakın arkadaşı tarafından vurularak öldürüldüğünü itiraf etti.

Oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen, Gökhan Çınar'ın Youtube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. 

Ergen, programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluğundaki zor anlarını anlattı. Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"BENİM ABİM ÇOK GÜZELDİ"

"Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil' diyen Ergen'den yıllar sonra bir itiraf geldi.

"Abimi kaybettiğimde toparlayamadım" diyen Gülben Ergen ekledi:

"Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu bizim bir cinayetimiz var yani." 

Gülben Ergen'in bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, konuk olduğu Katarsis programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Etiketler gülben ergen katarsis cinayet trafik kazası
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