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  3. 18 Mayıs 2017 11:59

Gülben Ergen’i ağlatan şiir

Gülben Ergen, oğlu Güney'in kendisi hakkında yazdığı şiiri paylaştı.

Gülben Ergen’i ağlatan şiir
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Magazin dünyasının örnek anneleri arasında yer alan Gülben Ergen sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Mustafa Erdoğan ile olan evliliğinden doğan çocuğu Güney’in okulda kendisi hakkında yazdığı bir şiiri sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, oğlunun şiiriyle ilgili hissettiklerini şu sözlerle açıkladı: “Ağlamaktan yüzüm gözüm birbirine karıştı, her kelimenin anlamının derinliğinin o kadar farkındayım ki… Aslan olmuşum tehlikelerden koruyan… Montu olmuşum ısıtan… Denizi olmuşum ferahlatan… Uçak olmuşum tatillere götüren… Ah benim canım oğlum… Ah benim içimi ısıtan Güney’im”

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