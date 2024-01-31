  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gupse Özay ve Barış Arduç'tan Bülent Ersoy'un o sözlerine yanıt

Gupse Özay ve Barış Arduç'tan Bülent Ersoy'un o sözlerine yanıt

Gupse Özay ve Barış Arduç'tan Bülent Ersoy'un o sözlerine yanıt
Güncelleme:

Senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı 'Lohusa' filmiyle sinema salonlarında izleyicilerle buluşan Gupse Özay ve eşi Barış Arduç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay, magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden.
Mutlu evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç ve Gupse Özay, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı.


Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Derya Karadaş ve Sarp Apak'ın rol aldığı 'İyi Bir Aile Değiliz' filminin galası yapıldı. Galaya katılanlar arasında oyuncu çift Gupse Özay ile Barış Arduç da vardı.

Galada gazetecilerin sorularını cevaplandıran ünlü çift, kameralar karşısında da şakalaşmayı ihmal etmedi.

"BİR ÖPÜŞÜ VAR"

Bülent Ersoy, Barış Arduç için “Bir öpüşü var! Öyle güzel öpen bir adam olamaz. Hemen yapışmıyor. Gözlerinin içine bakıyor, ardından vantuzluyor” demişti. Ersoy'un bu sözleri ikiliye soruldu.

 Bu yoruma Barış Arduç “Ne diyeyim, sağolsun” dedi. Eşi Gupse Özay ise ,“Beni aradı, çok tatlı bir kadın, çok şeker” ifadelerini kullandı.

Etiketler bülent ersoy barış arduç Gupse Özay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un ünlü AVM'si resmen satıldı İstanbul'un ünlü AVM'si resmen satıldı Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada Türkiye'nin en vicdansız hırsızı kamerada İstanbul'da neden kar yağmadığı belli oldu İstanbul'da neden kar yağmadığı belli oldu DEM Partili İstanbul anketinde dikkat çeken sonuçlar DEM Partili İstanbul anketinde dikkat çeken sonuçlar Kirpik, kaş donduran soğuk! Burası Sibirya değil Türkiye! Kirpik, kaş donduran soğuk! Burası Sibirya değil Türkiye! Aile dizisi final yaptı: Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ böyle veda etti Aile dizisi final yaptı: Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ böyle veda etti Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi Cennet Mahallesi dizisinin Menekşe'si resmen eridi Altının neden yükseldiği belli oldu! Altının neden yükseldiği belli oldu! Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu