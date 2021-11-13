Gurbetçi müzisyenler Karan ve FerD.K yeni kliplerini yayınladı

Geçtiğimiz yaz döneminde ‘Chica’ ismini verdikleri müzik çalışmaları ile Almanya’dan Türk müzik endüstrisine hızlı bir giriş yapan ‘Karan ve FerD.K’, yeni kliplerini yayınladı.

Geçtiğimiz yaz döneminde ‘Chica’ ismini verdikleri müzik çalışmaları ile Almanya’dan Türk müzik endüstrisine hızlı bir giriş yapan ‘Karan ve FerD.K’, yakaladıkları başarı grafiğini daha da üst seviyelere getirmek için kolları sıvadı.



Başarılı gurbetçi müzisyenler ‘Boş Yapma’ isimli düet çalışmasını tüm müzik platformlarında yayınladı. Sözlerini rap sanatçısı ‘Karan’ın yazdığı şarkıya eşsiz sesi ile ‘FerD.K’ eşlik ediyor. ‘Boş Yapma’ içerdiği sözler ve hikayesi bakımından bizi bize anlatır bir temaya sahip olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. ‘Boş Yapma’, ‘Karan’ın resmi ‘Youtube’ kanalında ve aynı anda tüm seçkin dijital müzik platformlarında yerini aldı.



Son dönemde güncel olayların konu alındığı klasik çalışmalardan çok daha dinamik bir yapıya sahip olan şarkının yanında bir de ‘Tek Tabanca’ ismini verdikleri bonus bir şarkıları daha yayınlanıyor. ‘Chica’ ile radyo ve dijital platformlarda en sevilen müzik listelerine girmeyi başaran ‘Karan ve FerD.K’, ‘Boş Yapma’ projesine daha fazla güvendiklerini ve günümüz şartlarında daha samimi bir hikâyenin dinleyicisiyle buluşacağını belirtiyor. İkilinin bir sonraki projesi ise solo şarkılardan oluşacak çalışmalar olacak.