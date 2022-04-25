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Hacı Sabancı'yla evlenince reklam ücretini 8 katına çıkardı!

Hacı Sabancı'yla evlenince reklam ücretini 8 katına çıkardı!

Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı, Sabancı soyadını alınca gönderi başına aldığı ücrete 8 kat zam yaptı.

Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı, 10 Ekim’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında nikah masasına oturmuştu. Uzun ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikili lüks hayatlarıyla gündeme geliyor. Son olarak ise Nazlı Kayı kazancıyla adından söz ettirdi.

Birçok markayla anlaşan Nazlı Kayı, evlenmeden önce Instagram'daki bir gönderi başına 10 bin TL kazanıyordu. Takvim'in iddiasına göre Kayı Sabancı soyadını alınca gönderi başına aldığı ücrete zam yaptı.

Evliliğin ardından Instagram'daki takipçi sayısı da 283 bine ulaşan ünlü isim, sosyal medyadan kazandığı ücrete de tam 8 kat zam yaptı.

Zeynep Nazlı Sabancı, konuşulanlara göre önceki gün bir parfüm markasıyla yaptığı iş birliği sayesinde bir paylaşım başına 80 bin TL'yi cebine koydu.

Takvim

Etiketler nazlı kayı hacı sabancı
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