Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti

Oyuncu Hakan Ural, katıldığı bir programda sel ve yangın afetlerinde hükümete yardım çağrısında bulunan vatandaşla dalga geçti.

Daha önce de “Ben şu an dibine kadar yandaşım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hizmetkarı, halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa dibine kadar yanındayım” diyen Hakan Ural, Türkiye’nin büyük bir bölümünde çıkan yangınlarda havadan söndürme müdahalesi talep eden vatandaşla alay etti.

Ural, videonun devamında, helikopter desteği için sosyal medyada çağrıda bulunan vatandaşlarla ilgili “Bu kadar utanmazlık, bu kadar ar damarı çatlamışlık olur mu ya!” şeklinde tepki gösterdi.