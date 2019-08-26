Haluk Levent Emine Bulut'un kızıyla görüştü

Haluk Levent, eski eşi tarafından öldürdüğü Emine Bulut'un ailesinin Ahbap avukatlarına vekalet verdiğini açıkladı.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk günden itibaren Aile Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ailenin yanında olduk. Az önce Emine Bulut'un babası ve kardeşleri Ahbap avukatlarına vekaletname verdiler. Davanın sıkı takipçisi olacağız. Ayrıca Bilge'nin artık yüzü gülüyor. O bizim kızımız" ifadelerini kullandı.

Emine Bulut, eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde vahşice öldürülmüştü. Bulut'un ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, çok sayıda siyasetçi, kadın hakları dernekleri, sanatçılar ve sporcular olaya tepki göstermişti.





