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  3. 02 Mayıs 2018 13:51

Hande Yener’in kıyafeti sosyal medyayı salladı

Hande Yener'in çiçekli bir tulum giyerek çektirdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Hande Yener’in kıyafeti sosyal medyayı salladı
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Mart ayında Mercedes Benz Fashion Week kapsamında Miin by Kadir Kılıç defilesine çıkan Hande Yener, dün de sosyal medya hesabından modacıya ait bir tasarım paylaştı. Görünüş itibariyle gerçekten de muşambayı andıran kumaşı ve pazarlarda satılan yapma plastik güllerle tasarlanan capri tulum, kullanıcıları eleştirilerine maruz kaldı.

Konunun bu kadar uzamasının nedeni ise bir kullanıcının Yener’e “Muşambaya 10 tane yapma gülle ben de yaparım bunu” yazması ve karşılığında Hande Yener’in “İşte keşke aklını çalıştırsan başkalarından önce” diye cevap yazması oldu.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Hande Yener’e yüklenmeye başladı. “Sen tam Kraliçesin. Çuval da giysen yakışır” tadında yorum yapanlar da bir hayli fazlaydı ve genel yorumlar tasarımı kötü buldu.

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